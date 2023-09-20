Конфискованный у беглого миллиардера Жеваго вертолет передали ВСУ, — ГБР (фото, видео)

Бизнесмена Константина Жеваго подозревают в растрате средств собственного банка, правоохранители арестовали его активов на 46 миллиардов. Вертолет, который принадлежал предпринимателю, теперь будет выполнять задачи на фронте.

Арестованный вертолет бывшего депутата и акционера АО "Банк "Финансы и Кредит"" Константина Жеваго передали в одну из боевых частей Вооруженных сил Украины. Там он будет помогать в выполнении задач. Об этом 20 сентября сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", — заявили в ведомстве.

Снимок вертолета Константина Жеваго Фото: ГБР

Вертолет принадлежал подконтрольному Жеваго юридическому лицу, но миллиардер использовал транспорт в личных целях, когда находился в Украине.

В чем подозревают Жеваго?

По версии ГБР, украинский миллиардер Константин Жеваго организовал механизм растраты суммы в 113 миллионов долларов из собственного банка — АО "Банк "Финансы и Кредит"". Это нанесло ущерб государству и вкладчикам.

Ведомство наложило арест на имущество предпринимателя, в частности на акции его компании и объекты недвижимости. В октябре 2020 года арестованные активы, которые оценивались в более 300 миллионов гривен, передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

15 июля 2021 года Жеваго был объявлен Интерполом в международный розыск, и только 27 декабря 2022 года его задержали на горнолыжном курорте Куршевель.

5 января этого года миллиардер вышел на свободу, уплатив залог в размере одного миллиона евро.

Напомним, об аресте вертолета Жеваго сообщили 21 марта. В общем Хозяйственный суд Киева арестовал активов миллиардера на 46 миллиардов гривен.