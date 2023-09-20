"На этот раз повезло": шведские журналисты рассказали об атаке РФ на их авто в Запорожской области

Дрон нанес удар в багажный отдел автомобиля. двое украинских полицейских, которые сопровождали журналистов.

Около 11:30 во вторник 19 сентября в Запорожской области российский беспилотник атаковал автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"Мы решительно осуждаем атаку беспилотников России на группу TV4 в Запорожской области", — сказал Олег Николенко.

Он отметил, что в результате удара российского дрона небольшие травмы получил украинский продюсер, репортер и фотограф — не пострадали. Он отметил, что все члены съемочной группы имели отметки "PRESS".

Телеканал TV4 сообщил, что репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали. Кроме украинского продюсера Александра Павлова, ранения получили двое украинских полицейских, которые сопровождали журналистов.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник попал прямо в багажник нашей машины, к счастью, в машине никого не было, — сказал Иоганн Фредрикссон.

В результате атаки был полностью уничтожен автомобиль и съемочное оборудование.

Шведский журналист считает, что их жизнь спас начальник местной полиции, который все время следил за небом и сообщил о дроне до того, как его увидели другие.

Реакция украинской стороны

Глава Запорожской ОВА Елена Жук в комментарии телеканалу выразила обеспокоенность и заявила, что это является откровенной атакой РФ на прессу.

Представитель МИД Украины атак вражеского БПЛА назвал еще одним военным преступлением России против журналистов.

Реакция Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что нельзя исключать того, что Россия не хочет, чтобы журналисты находились в зонах боевых действий и освещали российско-украинскую войну.

"Война постоянно затрагивает людей, которые являются абсолютно гражданскими и которые находятся там (прифронтовые зоны, — ред.) по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит, сказал Ульф Кристерссон.

Напомним, в мае французский видеооператор Арман Солдин погиб во время обстрела под Бахмутом. 15 июля стало известно о том, что его наградили орденом Почетного легиона, что является высшей наградой Франции.

22 мая погиб журналист Евгений Осиевский в районе Бахмута. Он ушел на фронт в феврале 2022 года. По данным ИМИ, журналист стал 60-м медийщиком, погибшим в результате российско-украинской войны.