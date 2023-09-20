Несмотря на скандал с зерном: Польша продолжит поддерживать Украину в войне с РФ, – вице-премьер

Ярослав Качиньский назвал столкновение Киева и Варшавы из-за зернового вопроса "ненужным" и отметил, что оно никак не влияет на отношение Польши к войне в Украине.

Польша продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну. Об этом заявил председатель правящей партии и заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский, пишет польский портал Pravda.

Выступая перед избирателями, Ярослав Качиньский назвал напряженную ситуацию вокруг украинского зерна "неприятным, ненужным столкновением". По его словам, эта ситуация "ничего не меняет" в отношении Польши к войне в Украине.

"Мы будем поддерживать (Украину — ред.) до победы", — заявил вице-премьер.

Как отмечает портал Onet, Ярослав Качиньский также упомянул военной помощи, предоставленной Украине поляками. Он отметил, Польша была в этом вопросе "впереди всех"..

"Мы сделали это по фундаментальным причинам, по ценностям, которые мы исповедуем, по нашей приверженности свободе, а также по государственным соображениям", — сказал глава правящей партии.

При этом вице-премьер подчеркнул, что польское сельское хозяйство "необходимо будет защитить".

"Учитывая размеры территории и климат Украины, у нее не было бы шансов конкурировать. По сути, оно должно было бы исчезнуть", — объяснил Качиньский.

Запрет на ввоз украинского зерна в Польшу: что известно

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 сентября заявил, что его страна не откроет границу для ввоза украинского зерна. По его словам, эти меры призваны защитить интересы польских фермеров.

В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка 19 сентября заявил, уже в ближайшие дни Украины введет эмбарго на некоторые польские овощи и фрукты.

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления Нью-Йорке 19 сентября высказался о ситуации вокруг украинского зерна, отметив, что "если утопленник причинит вред и утопит нас, он не получит помощи".

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко 20 сентября призвал польских партнеров "отбросить эмоции". По его словам, украинская сторона предложила Польше "конструктивный путь решения зерновой проблематики".