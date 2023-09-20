"Филигранно расправились": в Воздушных силах оценили уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, лучше наносить удары по носителям ракет "Калибр" в Черном море, чем бороться потом с ракетами.

Силы обороны Украины уже влияют на деятельность Черноморского флота Российской Федерации, в частности ликвидируя носители крылатых ракет "Калибр". Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Донбасс Реалии" 20 сентября.

Говоря о "Калибрах", Юрий Игнат упомянул о недавнем уничтожении подлодки "Ростов-на-Дону" в Севастопольской бухте.

"Как филигранно пилоты Воздушных сил расправились с подводной лодкой, которая, правда, была на суше, но все-таки это один из носителей "Калибров". И очевидно, их может становиться меньше", — сказал спикер.

По словам Юрия Игната, к пилотам Воздушных сил присоединяются Военно-морские силы и другие Силы обороны Украины, которые уже оказывают влияние на деятельность флота РФ, "где бы он не находился".

"Конечно, лучше уничтожить сами носители там, где они стоят, чем бороться потом с ракетами", — заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ также упомянул о западных истребителях F-16, отметив, что эти самолеты с ракетами "Гарпун" под крыльями тоже способны "отправить на дно российский Черноморский флот".

Напомним, утром 20 сентября ВСУ ударили по местам дислокации российской техники и личного состава во временно оккупированном Крыму. Удар был нанесен по командному пункту Черноморского флота.

Ранее, 18 сентября, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл подробности удара по российскому патрульному судну "Сергей Котов". По его словам, на корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту.