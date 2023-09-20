Байден объявит о новом пакете помощи во время визита Зеленского в Вашингтон, — СМИ

В запланированный пакет военной помощи Украине войдут противотанковое оружие, ракеты с управляемой реактивной системой залпового огня, ракеты Javelin, кассетные боеприпасы и т. п. Однако, по словам американского чиновника, пакет все еще дорабатывается и его состав может измениться.

Президент США Джо Байден планирует объявить пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель США на условиях анонимности, пишет Reuters.

Известно, что пакет помощи в сфере вооружения будет включать второй транш кассетных боеприпасов, которые запускаются со 155-миллиметровой гаубичной пушки. Кроме того, Вашингтон планирует прислать больше систем противовоздушной обороны малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger, противотанковое оружие TOW и AT4, ракеты с управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS) для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и противотанковые ракеты Javelin, изготовленные совместным предприятием Lockheed (LMT). .N) и RTX Corp вместе с другим оборудованием.

Однако, как отмечает Reuters со ссылкой на источник, о ракетах ATACMS, которые обсуждались, речь пока не идет.

"Пакет стал возможным благодаря использованию президентских полномочий, которые наделяют Байдена правом передавать статьи и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Материал будет поступать из избыточных запасов США", — подчеркивает издание.

Планируется, что Зеленский посетит Капитолийский холм 21 сентября утром, чтобы встретиться с законодателями, прежде чем позже провести переговоры с президентом Байденом в Белом доме.

Напомним, Фокус писал, что после российского вторжения в феврале 2022 года США прислали Украине помощь по безопасности на сумму более 43,2 миллиарда долларов.

Фокус также сообщал, что это будет уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабной российской агрессии.

В начале сентября Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Вашингтона на более 1 миллиарда долларов.