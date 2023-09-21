"Экспериментировали": эксперт рассказал о тактике ВС РФ во время утренних ударов по Украине

Ракеты были направлены группами, которые объединялись, или разделялись. По тактике пусков, россияне исследовали попытки прорыва украинской ПВО, считает военный эксперт Александр Коваленко.

21 сентября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. ВС РФ били по нескольким городам и использовали накопленный боекомплект, а также экспериментировали с выполнением одновременно нескольких задач. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Согласно официальным данным, было применено 43 ракеты Х-101/555, из которых Силы обороны Украины сбили 36.

"Удар наносился по нескольким городам, Львову, Ровно, Киеву и тому подобное. Ракеты были направлены группами, которые объединялись, или разделялись. То есть, по тактике пусков, россияне экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач", — считает Коваленко.

Он отмечает, что с учетом последнего удара ракетами Х-101/555 18 сентября, можно говорить о том, что РФ использовала накопленный боекомплект.

"В целом, в условиях сложной обстановки, был показан высокий результат перехвата ракет противника. Особо следует отметить количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, которые имеют проблему с износом и ресурсом. То есть командование оккупантов этому удару придавало особое значение и результат вряд ли их удовлетворил", — комментирует эксперт.

Также он акцентировал внимание на попадании на энергообъект в Ровенской области и предположил, что это может быть некая "проба пера" и может быть началом ряда ударов по энергетической инфраструктуре.

Ракетная атака 21 сентября

Рано утром в нескольких украинских городах прогремели взрывы. В Киеве было зафиксировано падение обломков ракет, вызвавших пожары и разрушения в некоторых районах. В результате атаки исчез свет в части столицы.

Также враг атаковал ракетами город Дрогобыч во Львовской области. Они ударили по промышленному объекту и частному складу. Информации о пострадавших среди местного населения не поступало.

Также обстрелам подверглись Черкассы. Обломки ракеты упали на отель. Под завалами оказались более двух десятков человек. Спасательная операция продолжается.