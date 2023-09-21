ВСУ поразили секретную базу ВС РФ в Мелитополе: есть жертвы среди оккупантов, — СМИ (фото, видео)

В результате ракетного удара по штабу врага погибло около десяти оккупантов, еще несколько десятков — получили ранения — уточнили в СМИ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) поразила секретную базу Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отметили, что спецназовцы СБУ обнаружили, что враг организовал свой штаб на Мелитопольском моторном заводе. Этой информацией СБУ поделилась с военными, которые ударили по цели.

В результате ракетного удара ранения получил командующий 58 армии РФ, которая сейчас участвует в боях на Запорожском направлении, и начальник штаба. Также пострадало несколько десятков российских офицеров. По информации СБУ, около десяти из них — погибли.

Последствия удара по штабу ВС РФ в Мелитополе Последствия удара по штабу ВС РФ в Мелитополе Фото: "РБК-Украина"

Взрывы в Мелитополе: что известно

Серия взрывов прогремела утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Местный Telegram-канал сообщил о "прилете" в юго-западной части города, в частности в районе Мелитопольского моторного завода (МеМЗ) и Мелитопольского завода "Автоколорлит". Также местные жители наблюдали дым со стороны аэродрома. Сразу после взрывов в Мелитополе началось активное движение вражеской тяжелой техники.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что в в городе прозвучало более пяти взрывов, тогда как российская ПВО, по его словам, не успевала работать.

По сообщению оккупационной администрации Мелитополя, российская ПВО сбила ракету, от падения обломков которой произошло возгорание в неработающем цехе завода.

Позже в Центре стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили удары украинских военных по штабу ВС РФ в Мелитополе.

Напомним, 18 сентября прогремел взрыв в центре временно оккупированного Донецка. Сообщали о повреждении здания, в котором расположилась оккупационная администрация.