Прорвало блокаду: первое судно с зерном из Украины прибыло в Босфор

Грузовой корабль Resilient Africa с 3000 тоннами зерна на борту прошел из украинского порта к турецкому проливу по временному "гуманитарному коридору".

В четверг, 21 сентября, турецкое грузовое судно Resilient Africa с украинским зерном на борту прибыло к проливу Босфор. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что на этой неделе корабль вышел из украинского порта Черноморск. Судно перевозило 3000 тонн зерна.

Таким образом Resilient Africa стал первым грузовым кораблем с зерном из Украины, который смог войти в Черное море и выйти из него по временному "гуманитарному коридору".

Как отмечают журналисты, Украина заявила о создании "гуманитарного коридора" для прохода судов, доставляющих продовольствие на рынки Африки и Азии. Это решение было принято на фоне фактической блокады Черного моря со стороны Российской Федерации.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, Resilient Africa является первым из двух суден, которые зашли в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору.

Кубраков отметил, что корабли находятся под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Напомним, 18 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что проход контейнеровоза Joseph Schulte из порта в Одессе к Босфору является прорывом, однако функционирование нового гуманитарного коридора предполагает осознание судовладельцами рисков.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 15 сентября сообщил, что еще одно заблокированное в результате полномасштабного вторжения ВС РФ судно покинуло порт через временный коридор. Речь идет о балкере Puma.