Поставки ATACMS Украине "не исключены": Зеленский прибыл в Конгресс США (фото)

По словам представителя Белого дома, президент Джо Байден обсудит с украинским коллегой технические потребности ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы заручиться еще большей поддержкой союзников. После поездки в столицу США из Нью-Йорка, накануне, 20 сентября, где он выступил на Генассамблее ООН, запланирована встреча с президентом Баденом и некоторыми представителями Пентагона. Об этом сообщает Sky News.

Ожидается, что Байден пригласит Зеленского в Белый дом. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Национального совета безопасности США Джона Кирби, от президента Украины ожидают получить обзор происходящего на поле боя.

Зеленский в Конгрессе Зеленский в Конгрессе

Байден, по словам Кирби, обсудит с Зеленским технические потребности ВСУ. Вопрос с поставками ATACMS Украине "не исключен", но все же, по данным журналистов, эти дальнобойные системы пока передаваться не будут. Прошлогодний визит Зеленского в прошлом году отличается от нынешнего, считают журналисты.

По словам Кирби, Байден на встрече с Зеленским повторит слова поддержки о том, что Украине будут помогать столько, сколько это понадобится.

Он обратился к тем, кто считает, что США тратят слишком много денег на Украину, и посоветовал представить, сколько понадобится трат, в том числе людских жертв и финансов, если США позволят РФ захватить всю Украину.

"Он [президент РФ Владимир Путин] окажется в куда более выгодном положении, чем сейчас, и прямо а пороге территории НАТО", — сказал Кирби.

Напомним, что в ООН Зеленский заявил, что право вето, которым пользуется РФ, не должно становиться оружием агрессора, потому Организация нуждается в реформировании.

Также сообщалось, что Зеленский во время выступления на Генассамблее заявил о фейковой солидарности некоторых стран ЕС и косвенной поддержке России. Польша ответила вызвом посла Украины.