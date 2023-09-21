Усиление мобилизации в Украине: что влияет на интенсивность и когда ждать увеличения призыва

Если в России начнется новая волна мобилизации, Украине придется адекватно реагировать и усилить призыв.

На фоне сообщений об ожидаемой в России новой волне мобилизации, Украина должна принимать ответные решения, чтобы усилить боеспособность своей армии. О возможных зеркальных действиях украинского правительства рассказал Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии для ТСН.ua.

Усиление мобилизации в Украине

Роман Костенко считает, что если в России снова начнут массовую мобилизацию, Украине придется реагировать и увеличивать мобилизацию.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые", – сказал депутат.

Мобилизация либо поражение и геноцид – выбор очевиден

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что усиление мобилизации единственное решение, которое позволит украинцам выжить.

"Путин бьется за власть насмерть, сколько будет нужно бросить в печку этой войны россиян – столько он и бросит. Выбора у нас нет. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такого, какого еще не было в мире", – предупредил полковник.

Цифровизация призыва

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ожидаемо вскрылись проблемы устаревших систем воинского учета. Для устранения недостатков и выявления пригодных к службе в армии мужчин в Украине был создан Единый электронный реестр призывников.

На сегодняшний день реестр уже пополняется информацией из баз данных нескольких министерств и ведомств – Минобразования, Минфин, МВД, Минюста, ГПС и других государственных структур. Это позволит военкоматам получить актуальную информацию о каждом призывнике и избавит военнообязанных ходить в ТЦК, чтобы обновить персональные данные.

Экстрадиция уклонистов из-за границы

Также в Украине хотят создать "реестр уклонистов", выехавших за границу по поддельным документам.

Но Германия заявила, что дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для экстрадиции.

При этом в Польше пограничники уже начали экстрадировать из страны мужчин, которые пытались избежать мобилизации, выехав за границу.

По словам представителя президента в ВР Федора Вениславского, незаконное пересечение границы является уголовным правонарушением, поэтому Украина собирается привлечь правоохранительные органы в рамках международного сотрудничества для решения этого вопроса.

Мобилизация не прекращалась с начала войны

Мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года. 3 марта Верховная Рада утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. После этого мобилизация проливалась несколько раз на основании продолжающегося российского вторжения.

В настоящее время указ имеет действительную силу и мобилизация продолжается. В отличие от России в Украине нет "волн мобилизации". Военнообязанных призывают согласно потребностям армии по учетно-военным специальностям.

Напомним, что некоторые категории украинцев могут проходить воинскую службу по месту жительства.

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