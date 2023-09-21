Не только в Крыму: в ГУР приоткрыли подробности ночного обстрела по оккупантам (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, россиянам не стоит расслабляться, ведь в Крыму и российских регионах будет неспокойно, пока Украина не вернет контроль над оккупированными территориями.

В ночь на 21 сентября на территории оккупированного Крымского полуострова и в регионах Российской Федерации было весьма неспокойной. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" поделился некоторыми подробностями.

По его словам ночь в Крыму оказалась взрывная и такие меры будут продолжаться до тех пор, пока полуостров вновь не окажется под контролем Украины.

"Можем приоткрыть, что этой ночью были события не только на временно оккупированных украинских территориях. Очень важные события в Крыму, конечно. Действительно знаковые, но так же и на территории самой так называемой России", – заявил Андрей Юсов.

Какие именно регионы Российской Федерации пострадали представитель ГУР не назвал, однако приоткрыл завесу и поделился, что речь идет об объектах, которые связаны с логистикой ВС РФ и горюче-смазочными материалами. То есть, обеспечения на передовой может стать меньше.

Отдельно Андрей Юсов отметил, что события прошедшей ночи показывают, что интенсивность и динамика действий украинских защитников продолжает расти, ведь атака на Крым уже названа уже одной из самых массовых с начала войны.

"Что касается "самой массовой" – думаю, пусть считают оккупанты. Мы должны действовать дальше себе по своим планам", — говорится в сообщении.

Атака на Крым 21 сентября: подробности

Ночью 21 сентября СБУ вместе с ВМС ВСУ нанесли массированный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На аэродроме располагалось не менее 12 боевых самолетов российских оккупантов, а также база подготовки операторов БпЛА "Mojaher".

Для атаки сначала использовались беспилотники, после чего полетели ракеты "Нептун". В результате военная техника противника получила серьезные повреждения.

В СтратКоме ВСУ также подтвердили успешное поражение базы в Крыму.

Также неспокойно было в Орловской области. Губернатор Андрей Кличков отметил, что сразу два БПЛА совершили атаку на объекты регионального энергетического комплекса, но благодаря принятым мерам воздушные объекты якобы удалось уничтожить.

"Ночью на территории Орловской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса", — пишет он.

Напомним, в сети также появились первые кадры из базы на Крымском полуострове после атаки со стороны Украины. Спутниковые снимки свидетельствуют о заметных разрушениях на территории пораженного объекта.