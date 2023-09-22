Украина должна защитить себя этой зимой: США анонсировали новый пакет военной помощи

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет военной помощи на 325 млн долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы, а также противотанковые средства.

Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в сфере безопасности на сумму 128 миллионов долларов, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику в рамках ранее разрешенных сокращений собственных запасов. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

По его словам, новый пакет военной помощи на 325 млн долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны. Вашингтон хочет помочь Украине укрепиться, чтобы отразить воздушные атаки России предстоящей зимой.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил", — добавил он.

Журналисты отметили, что заявление Блинкена было сделано во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

На сайте Пентагона опубликовали полный список вооружений и оборудования, что получит Украина:

ракеты AIM-9M;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра .50;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

105-мм артиллерийские снаряды;

ПТРК TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия;

59 легких тактических машин;

инженерные боеприпасы для преодоления препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, что ранее журналисты со ссылкой на свои источники писали, что Штаты хотят предоставить Украины пакет военной помощи на сумму в 325 млн долларов. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Штаты не передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, несмотря на все запросы Киева.

Также отметим, что Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.