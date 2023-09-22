Пострадали жилые дома, 13 раненых: ВС РФ обстреляли Курахово в Донецкой области (видео)

Глава городской военной администрации Роман Падун заявил, что одного мужчину пришлось доставать из-под обломков. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура.

Вечером 21 сентября ВС РФ нанесли два удара по населенному пункту Курахово в Донецкой области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил глава городской военной администрации Роман Падун.

По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие. Их как минимум 13 человек. Российские оккупанты попали по жилым домам — начался пожар. Одного мужчину достали из-под завалов, ему оказали медицинскую помощь.

Сообщается, что по состоянию на 01:00 22 сентября информации о погибших не поступало. Пока неизвестно, из чего именно обстреляли город.

Местные жители делятся кадрами с места события в социальных сетях.

Где находится Курахово

Город в Покровском районе Донецкой области. Это административный центр Кураховской городской общины. До начала полномасштабного вторжения РФ в наслеенном пункте проживало более 18 тысяч человек.

Курахово на карте Фото: Google Maps

Напомним, что 21 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область. В Воздушных силах заявили, что российские оккупанты запустили по южным областям Украины сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Под удар попал Белгород-Днестровский район. Мирные жители не пострадали, однако есть "прилет" по инфраструктуре

Также спикер ВСУ Илья Евлаш сообщил, что ВС РФ формируют 12 новых штурмовых рот. По его словам, россияне не собираются останавливать активные боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Туда свозят современную технику и серьезные силы.