В Финляндии истребитель F-35 впервые взлетел с обычной трассы (видео)

В случае реальной угрозы Финляндии очень важно иметь возможность рассредоточить самолеты по всей стране, чтобы обезопасить их от поражения.

Истребитель F-35A во время учений в Финляндии совершил взлет на обычном шоссе, а не на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает The War Zone.

Норвегия стала первой европейской страной, которая осуществила взлет истребителя 5 поколения F-35 с шоссе. Учения проходили в Финляндии. Дороги являются драгоценной альтернативой для Воздушных сил на тот случай, если их основные базы будут недоступны или разбиты. Также таким образом можно быстро рассредоточить самолеты, чтобы уменьшить их уязвимость перед потенциальными атаками.

Учения проходили в Финляндии

"Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автострады, [мы можем] повысить свою живучесть в войне", — заявил командующий Королевских Воздушных сил генерал-майор Рольф Фолланд.

Учения Финляндии, Великобритании и Норвегии являются последней итерацией ежегодных учений Baana 23. Взлет и посадка происходили на территории Финляндии. Военные отмечают, что в случае реальной угрозы очень важно быть способным рассредоточить самолеты по всей стране, поэтому на шоссе развернули импровизированную базу. Никаких изменений на дороге не делали.

Норвежские истребители уникальны тем, что имеют специальные парашюты, которые используют для сокращения расстояния для приземления. Такую особенность получат и финские истребители, когда их начнет изготавливать Lockheed Martin. Функция полезна для уменьшения износа тормозных систем, а также во время операций с ограниченной длиной взлетно-посадочной полосы. Однако на учениях парашют не использовали.

Напомним, 3 августа морпехи США создали импровизированную авиабазу на шоссе в рамках подготовки к потенциальному конфликту Тихоокеанского региона.

3 июля стало известно, что Израиль покупает еще 25 истребителей F-35I Adir для новой эскадрильи.