"От смерти не убежишь": 3 ОШБр показала, как FPV-дроном уничтожила врага (видео)

Российские военные на бронетехнике пытались убежать от дрона-камикадзе. Во время бегства один из бойцов выпадает из транспортного средства.

Украинские бойцы уничтожили вражескую бронетехнику вместе с личным составом с помощью украинского FPV-дрона. Об этом сообщил заместитель командира Третьей Отдельной штурмовой бригады майор Максим Жорин в Telegram.

"От смерти не убежишь. И от FPV-дрона противотанкистов Третьей штурмовой", — сказал Максим Жорин.

Майор опубликовал видео, на котором видно, как военнослужащие Российской Федерации пытались убежать на бронетехнике от украинского дрона-камикадзе. Однако во время бегства что-то идет не так — и россияне "теряют" своего бойца, который выпал из транспортного средства во время движения. После этого беспилотный летательный аппарат достигает своей цели.

Украинские FPV-дроны: что о них известно

Беспилотные летательные аппараты оснащены функцией "вид от первого лица". Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, которая установлена в передней части дрона. FPV-дроны — быстрые квадрокоптеры, которыми можно управлять с помощью специальной гарнитуры. Операторы БПЛА имеют очки, благодаря которым могут видеть местность вокруг дрона, будто сидят в его "кабине". Также очки можно использовать в солнечную погоду, поскольку они не создают бликов.

Напомним, 21 сентября появилось видео, как украинские военные уничтожили российский танк с помощью БПЛА. В частности, для этого военные могли воспользоваться FPV-дроном Pegas.

В тот же день командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский показал, что бойцы 406 Отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б" на Южном направлении.