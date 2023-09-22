"Сувенир из Амстердама": в РФ на "Авито" продают фрагмент сбитого MH17, — СМИ (фото)

Как рассказал автор объявления российским журналистам, он работал в миссии ОБСЕ, которая собирала обломки после крушения самолета, сбитого в Донецкой области.

На популярном российском интернет-сервисе для объявлений "Авито" продают фрагмент сбитого малайзийского самолета "Боинг", который в 2014 году потерпел крушение под Донецком в ходе рейса MH17. Об этом сообщает российское медиа SOTA.

Как утверждает автор объявления, обломок — это "сувенир из Амстердама". Продавец рассказал журналистам, что обнаружил этот фрагмент "Боинга" в саду своей бабушки, который находится в оккупированном селе Грабово Донецкой области. Именно в этом населенном пункте произошла трагическая катастрофа. Он также утверждает, что участвовал в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), собиравшей обломки после крушения.

В российском медиа уточнили, что позже автор удалил свое сообщение. За фрагмент сбитого малайзийского "Боинга" он хотел получить 10 тысяч рублей (примерно 3 тысячи гривен).

Крушение "Боинга-777" рейса MH17 — что надо знать

Самолет "Боинг-777" малайзийских авиалиний выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате этой трагедии погибли все 298 человек на борту. Украина обвинила в крушении пророссийских боевиков "Л/ДНР", в то время как они утверждали, что не обладали средствами, способными атаковать воздушное судно на такой высоте. Международная группа по расследованию, возглавляемая Нидерландами, пришла к выводу, что "Боинг" был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который, по их данным, принадлежал российским Вооруженным силам и был поставлен из России. Группа Bellingcat также пришла к подобному выводу.

В ноябре 2022 года суд в Гааге вынес приговор четырем обвиняемым в крушении MH-17. Игорю Стрелкову-Гиркину и Сергею Дубинскому, оба россияне, а также украинцу Леониду Харченко были назначены пожизненные тюремные сроки. Их признали виновными в крушении гражданского самолета и гибели 298 человек. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд оправдал.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга" и критикует суд за предвзятость. Москва также представляла несколько различных версий событий, которые были отвергнуты международным следствием.

Напомним, в 2022 году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) признали, что самолет Boeing-777 рейса MH17 вероятно был сбит российской ракетой "Бук".

В Объединенной расследовательской группе JIT заявляли, что решение о предоставлении пророссийским боевикам ЗРК "Бук-М1" принял лично президент РФ Владимир Путин.