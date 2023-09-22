Широкое поле возможностей: какие средства ПВО может производить Украина вместе с США

Ожидать прихода гигантов как Lockheed Martin было бы слишком оптимистично, считают эксперты. Однако США могли бы совместно производить комплексы для борьбы с дронами или интегрировать западные ракеты на советские ЗРК.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, была достигнута договоренность о совместном производстве необходимого оружия, в частности средств ПВО. Defense Express разбиралось, о чем может идти речь.

Первым приходит на ум американский ЗРК Patriot, но в издании говорят, что это не слишком реалистичный вариант. Однако есть значительное количество вариантов совместного производства средств противовоздушной обороны.

"Будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Украина сможет производить, в частности, ПВО", — говорил украинский президент.

Однако пока Минстратегпром подписал только три меморандума о понимании с американскими ассоциациями оружейников:

Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Association.

В издании отмечают, что они не производят вооружений. Компании являются некоммерческими организациями, которые занимаются поддержкой и защитой оборонных компаний в Аризоне и Юте. Несмотря на то, что это не прямые договоренности с производителями, в Аризоне есть подразделения Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris и другие компании.

Украине сложно рассчитывать, что такой гигант как Lockheed Martin или RTX будут строить заводы в охваченной войной стране. Однако прагматичным является вариант производства артиллерийских зенитных систем для перехвата дронов. Порог вхождения в такие разработки довольно низкий и достижим даже для небольших компаний.

Американские оборонные компании также могут ускорить работы по интеграции западных ракет в советские ЗРК. Например, существует информация, что ЗРК "Бук" оснастили ракетами RIM-7. Также можно было бы поставить западные зенитные ракеты на ЗРК "Стрела-10".

ЗРК "Стрела-10" Фото: the drive

Такие проекты могут заинтересовать небольшие компании из США. Однако здесь важно то, что Украина имеет собственные наработки по созданию новых зенитно-ракетных комплексов или ракет. США могли бы ускорить такие разработки.

Напомним, 16 сентября ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" российских войск на Донбассе.

В середине августа Rheinmetall писали, что предприятие по ремонту западных танков заработает в Украине до конца месяца.