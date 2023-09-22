"Пытаемся закрепиться": ВСУ ведут тяжелые бои возле железной дороги в районе Клещиевки (видео)

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, этот участок важен для ВСУ, чтобы отражать попытки противника продвигаться на этом направлении.

Вооруженные силы Украины освободили Клещиевку Донецкой области. Однако в населенном пункте в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги", — отметил он.

По словам военного, ЖД подвергается постоянному артиллерийскому обстрелу как со стороны противника, так и с нашей стороны.

"Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. Однако и мы сейчас пытаемся закрепиться, чтобы полностью уже отразить у оккупантов любые намерения продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша", — пояснил он.

Напомним, 17 сентября стало известно, что украинские военные освободили село Клещиевка Донецкой области от оккупантов. Однако белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины заявили о деоккупации поселка еще 15 сентября. Они опубликовали видео, на котором медики полка имени Кастуся Калиновского зашли в село, которое было разрушено из-за постоянных обстрелов.

17 августа глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють". По информации аналитиков ВВС, холмы в окрестностях села позволят контролировать не только Бахмут, но и автодорогу на Горловку.