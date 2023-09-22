Статус "дети войны" сегодня не предусматривает никаких дополнительных пособий, — министр соцполитики (видео)

На самом деле все 7,5 миллиона украинских детей считаются пострадавшими от войны, по словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович.

О будущем детей, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии, руководитель Министерства социальной политики Оксана Жолнович рассказала на конференции International Sustainability Forum 2023, которая состоялась 20-21 сентября этого года.

"До недавнего времени термин "дети войны" ассоциировался с людьми, которые родились до окончания Второй мировой войны. До начала российской вооруженной агрессии украинцы встречали его только на страницах книг по истории или в пенсионном удостоверении пожилых людей увидим отметку "ребенок войны". Но на самом деле все 7,5 миллиона детей так или иначе можно назвать "пострадавшими", — подчеркнула чиновница.

Оксана Жолнович отметила, что такой статус на сегодня не предусматривает никаких дополнительных льгот или помощи. Но, по словам министра, родители уже сейчас пытаются зарегистрировать детей с таким статусом на всякий случай. Однако правительство не предусматривает создавать такие льготные программы, потому что эти дети в конце концов впоследствии будут выплачивать помощь сами себе.

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Кроме того, Жолнович обратила внимание и на статус ветеранов, с которым она тоже видит большую проблему: какой он должен быть, каким должен быть объем льгот и вообще кому и как они будут предоставляться.

"Большинство людей со статусом ветерана вернется к нормальной гражданской жизни и выглядит так, что, с одной стороны, человек должен заработать и уплатить налог, с другой — налог этого человека переходит в льготу ему самому. Так насколько логично такое перетекание денег в природе? Поэтому нужно взвешенно к этому подходить", — отметила министр.

Дети войны — что это значит

Согласно действующему законодательству, дети войны — это лица, которые являются гражданами Украины и которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет (согласно ст. 1 Закона Украины "О социальной защите детей войны").

Сейчас в законодательной базе нет прописанных оснований для присвоения детям статуса "ребенок войны". Но этот статус обеспечивает постановление Кабинета Министров № 268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

Это дети, пострадавшие в результате военных конфликтов, военных действий или антитеррористических операций. Это могут быть дети, которые непосредственно пережили травмы, ранения, физическое, сексуальное или психологическое насилие, а также дети, которые были похищены, незаконно вывезены за пределы своей страны, привлечены к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно удерживались или подверглись другим негативным последствиям из-за военных действий. Поэтому дети, которые после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потеряли дом или родных, могут претендовать на специальный статус.

Право на получение такого статуса имеют все дети, которые на момент осуществления антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18-летнего возраста. Также гарантии имеют несовершеннолетние, которые:

получили ранения, контузии, увечья;

стали жертвами физического, сексуального насилия;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживались, в частности в плену;

подверглись психологическому насилию.

Для получения статуса надо обратиться в органы опеки по месту регистрации или фактического проживания. В таком случае надо предоставить полный пакет документов и указать обстоятельства, которые негативно повлияли на состояние здоровья и развитие ребенка.

По состоянию на 7 сентября 2023 года, по данным государственного портала розыска детей, погибло более 500 детей, еще 1120 получили ранения, а более 19 тысяч детей считаются депортированными. Точные цифры установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации.

Напомним, Фокус писал об обучении украинских детей во время войны. Кроме того, мы сообщали, что около 80-85% школ в Украине новый учебный год начнут в очном или смешанном форматах.