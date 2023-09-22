Черноморский флот РФ попал в украинскую сеть и теперь не выберется, — СМИ

По данным журналистов, Киев освоил методичную стратегию "демилитаризации" Черноморского флота: постепенно разрушается вспомогательная инфраструктура кораблей РФ.

Черное море превратилось в опасное место для российских военных кораблей. Несмотря на количество военно-морской техники, ВС РФ не смогли добиться превосходства на море. Теперь из-за асимметричных атак ВСУ Кремлю приходится держать свой знаменитый Черноморский флот на безопасном расстоянии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, близкие к Минобороны Украины.

Украина освоила методичную стратегию "демилитаризации" Черноморского флота: постепенно разрушается вспомогательная инфраструктура кораблей РФ.

"Их цель — в сущности, состоит в том, чтобы задавить нас экономически, — заявил в интервью журналистам Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины. — Единственный способ выйти из этого положения — уничтожить Черноморский флот, его возможности оккупировать Черное море и восстановить свободное судоходство".

По словам Загороднюка, другого выхода нет, приходится продолжать усилия в этом направлении до конца.

Не все, что замышлял президент РФ Владимир Путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину, пошло по плану. Особенно в Черном море. За минувшие 18 месяцев были повреждены, либо уничтожены 16 кораблей российских ВМС. Причем у противника нет военно-морского флота в традиционном представлении и ограничены возможности по части авиации, согласно нидерландскому аналитическому порталу Oryx.

В условиях экономических санкций каждая из подобных потерь, по оценкам журналистов, представляла собой новый долгосрочный вызов для российского судостроения.

Бывший министр обороны Украины отметил, что уцелевшие российские корабли строились очень давно. У них имеются серьезные проблемы с вооружением, техникой и прочим.

13 сентября украинские ракеты уничтожили десантный корабль и ударную подводную лодку, находившиеся в сухом доке Севастополя.

Черноморский флот РФ несет заметные потери на фоне практически ежедневных атак украинских дронов, ракет и диверсантов на объекты в Крыму. Уничтожались радиолокационные системы, батареи ПВО и ракетные комплексы.

Украина находит бреши в системе российской обороны, сказал Андрей Рыженко, отставной капитан ВМС Украины. По его словам, уничтожение российских объектов в Крыму повысит интенсивность контрнаступления.

Напомним, что появились снимки после удара ВСУ по командному пункту Черноморского флота.

Также сообщалось, что Силы обороны успешно поразили военный объект ВС РФ под Севастополем.