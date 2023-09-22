В Германии успешно испытали лазерную пушку LWD: на что способно новое оружие

В ходе испытаний была доказана эффективность LWD против угроз со стороны беспилотников и скоростных катеров. В перспективе оружие может быть модернизировано даже для уничтожения сверхзвуковых ракет.

Военно-морские силы Германии успешно завершили испытания высокоэнергетического лазерного оружия LWD (laser weapon demonstrator), в ходе которых была доказана его боевая эффективность против различных типов целей. Об этом 22 сентября сообщило британское издание Naval News.

Испытания образца, созданного в результате совместной работы специалистов компаний MBDA Deutschland и Rheinmetall, проходили на фрегате ВМС Германии SACHSEN в течение года. За это время были проведены шесть этапов испытания LWD во все более сложных сценариях в реальных условиях эксплуатации против разных целей. При этом учитывались все аспекты: обнаружение и сопровождение (в том числе и высокоманевренных целей), взаимодействие датчиков, систем управления и поражения оружия, возможных правил ведения боя и успешное поражение целей высокоэнергетическим лазерным лучом.

"LWD провел более сотни испытательных стрельб на борту корабля Sachsen и доказал, что лазер способен успешно поражать цели в морской обстановке", — пишут британские обозреватели.

Сообщается, что в настоящее время лазерное орудие проходит детальную проверку, после чего он будет передан в Технический центр номер 91 Бундесвера. А результаты испытаний и их анализ будут использованы для минимизации рисков на возможном следующем этапе — разработке боевой лазерной системы вооружения. Предпосылки для создания первого лазерного оружия в целом уже созданы — обе компании начали внутреннюю подготовку к этапу разработки в рамках своей сферы ответственности, отметили авторы материала.

Данный вид вооружения является дополнением к артиллерийским системам и управляемым ракетам и особенно подходит для противодействия угрозам со стороны беспилотников, стай беспилотников, скоростных катеров и, возможно, ракет на близких и очень близких дистанциях. Кроме того, в перспективе LWD может быть модернизирован для уничтожения сверхзвуковых ракет, реактивных снарядов, а также минометных и артиллерийских снарядов.

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