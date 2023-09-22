У Черноморского флота России есть два варианта будущего, – Данилов

Секретарь СНБО отметил, что уничтожение собственного флота при приближении противника является "славной русской военной рефлексией" и эту традицию стоит продолжить.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил ЧФ РФ выбрать один из двух возможных вариантов своей дальнейшей судьбы – безопасный или болезненный. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

"Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и близлежащих территорий – добровольное затопление", – написал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что уничтожение собственного флота при приближении противника является "славной русской военной рефлексией" и должно иметь протяженность во времени и традицию преемственности.

Второй вариант, предложенный Даниловым, предполагает уничтожение российского флота "по принципу нарезки салями". Секретарь Совбеза предупредил, что процесс будет болезненным, но "ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".

Напомним, 20 сентября ВСУ успешно поразили командный пункт Черноморского флота РФ под Севастополем. Эту информацию подтвердили СтратКом ВСУ и представитель ГУР Андрей Юсов.

22 сентября во временно оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы. Удару подвергся штаб Черноморского флота. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, российским оккупантам "неспокойно" в Крыму уже давно, но на этой неделе это особенно ощутимо.

Также Фокус писал, что российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу, но спасти флот РФ от "дыры в штабе" это не помогло.