План из четырех пунктов: Туск потребовал от власти наладить польско-украинские отношения
По словам польского политика, не нужно проявлять свои эмоции и реализовывать в политике тактику "стенка на стенку". Лидер оппозиционной партии убежден, что в интересах Варшавы иметь хорошие отношения с Киевом в будущем.
Лидер польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск считает, что пришло время снова наладить польско-украинские отношения и поэтому был подготовлен план из четырех пунктов. Об этом сообщает издание Onet Wiadomosci 22 сентября.
По его словам, нельзя допускать возможность торговой войны между странами, о которой говорили политики от руководящей партии "Право и справедливость". Нужно сделать все для того, чтобы в отношениях между соседствующими странами не было разногласий.
"Мы подготовили план по четырем пунктам для стабилизации польско-украинских отношений. Во вторник (26 сентября, — ред.) мы объявим его вместе с нашими экспертами. В польско-украинских отношениях не нужны эмоции. Не может быть политики "стенка на стенку", — заявил Дональд Туск.
Отдельно лидер оппозиционной польской партии отметил, что Киев является важным партнером для Варшавы, но в то же время нуждается в большой помощи из-за войны, которую начала Российская Федерация.
В будущем, когда закончится война, как отметил Дональд Туск, это будет страна, с которой нужно иметь хорошие взаимоотношения, ведь это в интересах самой Польши.
"Я бы просил быстрой реакции от президента партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского и Матеуша Моравецкого (премьер-министр, — ред.), приняли ли они какие-либо меры по этому поводу", — говорится в сообщении.
План оппозиции Польши: что известно
В составленном плане будет всего четыре пункта, о которых Дональд Туск и поведал журналистам:
- гарантии участия в восстановлении Украины;
- создание плана военной помощи для Киева(
- правовой и организационных порядок в вопросах, которые касаются украинских беженцев и социальных выплат для них;
- решение вопроса логистической инфраструктуры, благодаря которому украинское зерно можно будет транспортировать в Польшу и в другие страны.
Напомним, 21 сентября сообщалось, что Дональд Туск раскритиковал Польшу за отказ поставлять оружие Украине. По его словам, правительство ставит под угрозу национальные интересы, ведь вредит инвестициям в польско-украинские отношения.