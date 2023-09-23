Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе: появились спутниковые снимки (фото)

На кадрах со спутника видно, как над штабом Черноморского флота России в оккупированном Крыму поднимается дым.

В Сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе 22 сентября. Фото опубликовал пользователь соцсети X (Twitter) Brady Africk.

"На новых спутниковых снимках Крыма виден дым, поднимающийся над штабом Черноморского флота России в Севастополе", — написал автор публикации.

Блогер также упомянул, что по зданию ударили несколько крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Ракетная атака по штабу Черноморского флота РФ: что известно

Напомним, 22 сентября, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны России заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

Тем временем в Сети появились кадры пожара в здании штаба Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.

Анонимный источник в комментарии СМИ заявил, что в результате "прилета" крылатых ракет по штабу ЧФ РФ в Севастополе россияне потеряли десятки военных. При этом официальные российские источники заявили об одном погибшем.

СМИ также сообщили со ссылкой на украинские источники, что Украина использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.