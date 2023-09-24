Эффектный и удачный удар: бойцы 72-й ОМБр показали, как уничтожили российский танк (видео)

Беспилотник нанес точный удар по российскому танку. Вражеская техника загорелась, а затем мощно взорвалась.

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как уничтожали российскую военную технику с помощью беспилотных летательных аппаратов. Видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев эффектно уничтожили вражескую технику", — говорилось в сообщении.

В опубликованном ролике видно, как украинские военные обнаружили российский танк возле лесополосы. После этого в ход пошел дрон — как летел к своей цели и нанес точный удар, после которого вражеская техника загорелась, а в небо поднялся густой серый дым. Через несколько секунд произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил военную технику и приумножил количество дыма.

Напомним, 20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь". Враг пытался замаскировать вооружение, однако в результате взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны цель была ликвидирована.

В тот же день появилось видео, как в Херсонской области спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали три надводные лодки российской армии. В частности, бойцы нанесли удары дронами-камикадзе украинского производства. Вместе с лодками был уничтожен личный состав ВС РФ.

21 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео, а котором бойцы 406 Отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б" на Южном направлении.