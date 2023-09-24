Армения примет 120 тысяч репатриантов из Нагорного Карабаха – Пашинян

Ни в Армении, ни в Карабахе не сообщили о том, будет ли репатриация армян организованной и не уточнили ее сроки.

Этнические армяне, живущие в Нагорном Карабахе, вероятно, покинут регион. Капитулировавшее "правительство" Карабаха сообщило о 120 тысячах мирных жителей, которые не хотят быть гражданами Азербайджана и боятся этнических чисток после того, как азербайджанская армия вернула контроль над спорной территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова принять репатриантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Армяне Нагорного Карабаха будут рассматривать изгнание со своей родины как единственный выход и способ спасти свою жизнь и личность", – сказал Пашинян.

Азербайджан, вернувший контроль над Карабахом, заявил, что будет гарантировать права армянского населения и интегрировать регион, но местные жители говорят, что боятся репрессий.

"Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять целых девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли", – заявил советник Самвела Шахраманяна, "президента" самопровозглашенной Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Давид Бабаян в комментарии для Reuters.

Бабаян отметил, что судьба карабахских армян "войдет в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира".

"Правительство" Шахраманяна заявило, что все жители Карабаха, которые хотят уехать, будут сопровождаться в Армению российскими миротворцами.

Ни в Армении, ни в Карабахе не сообщили о том, будет ли репатриация армян организованной и не уточнили сроки.

Карабах, где традиционно проживают этнические армяне, является международно признанной частью Азербайджана, но до недавнего времени находился под контролем сепаратистов. 20 сентября армия Азербайджана провела успешную "контртеррористическую операцию", в результате которой "правительство" было вынуждено прекратить огонь и капитулировать.

Напомним, что Азербайджан признал убийство российских миротворцев в Карабахе, в результате ошибочного обстрела автомобиля с военными РФ.

Также Фокус писал о том, что Азербайджан обвинил Совет безопасности ООН в предвзятости. Западные страны во главе с Францией призвали Азербайджан предоставить гарантии безопасности.