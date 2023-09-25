ВС РФ атаковали Одессу ракетами и дронами одновременно: силы ПВО почти все перехватили (фото)

По информации спикера пресс-службы Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне совершили массированную и комбинированную атаку по области. Несмотря на эффективность противовоздушной обороны, некоторые вражеские объекты все же не удалось уничтожить.

Российские оккупанты вновь атаковали мирные украинские города, в частности Одессу и область. Противник использовал как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed. Об этом сообщила пресс-секретарь Силы обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 сентября.

По ее словам, это была колоссальная работа для украинских защитников, ведь российский обстрел города был не только сильный, но и комбинированный. В небе фиксировались разные объекты.

"19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны. Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание", — заявляет Наталья Гуменюк.

Также, как было отмечено, противник запустил 12 крылатых ракет "Калибр", две из которых удалось уничтожить над Николаевской и Кировоградской областями.

Глава Одесской областной городской администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале отметил, что под ударом в городе оказалась припортовая инфраструктура. К примеру, в высотном здании, которое оказалось нежилым, вспыхнул пожар. На место прибыли спасательные службы, которые оперативно его ликвидировали.

"Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", — написал Олег Кипер.

Результатами неспокойной ночи поделились и в Telegram-канале Сил обороны юга. ВС РФ выпустили 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" по Одесской области, что имело свои последствия для города.

Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram Российские оккупанты атаковали Одессу посреди ночи ракетами и дронами Фото: Telegram

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Отдельно зафиксировано, что падения обломков, которые происходили после успешного перехвата силами ПВО, привели к возгоранию складских помещений, одного из предприятий и частного дома.

В пресс-службе Сил обороны юга не подтвердили сообщения о пострадавшей женщине, о которой написал Олег Кипер.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами. Взрывы прозвучали не только в Одессе, но и Кривом Роге, куда противник выпустил ракеты.