РСЗО "Огонь", Ка-52 и десятки БМП: обновленные потери оккупантов по данным Oryx

Украинские войска впервые уничтожили самодельную РСЗО на базе МТ-ЛБ "Огонь", на которой установили корабельную установку. Также было уничтожено 24 единицы легкобронированной техники. Оккупанты смогли повредить шведскую БМП CV9040 и танк Stridsvagn 122.

Российские войска потеряли десятки единиц техники, включая самодельную РСЗО "Огонь" на базе МТ-ЛБ. Об этом сообщает проект Oryx, где ведут подсчет на основе фото или видео доказательств.

Больше всего украинские войска выбили легкобронированной техники и артиллерию. Враг потерял сразу 9 БМП-1, из которых 4 были повреждены, а из них еще 2 были брошены. Всего было уничтожено и повреждено 24 единицы техники по типу МТ-ЛБ, БМП-1, 2, 3, а также БТРы и броневик "Тигр-М".

Украинские военные впервые уничтожили российскую самодельную РСЗО с корабельной установкой "Огонь". Машину создали на базе МТ-ЛБ. Событие произошло в Херсонской области в районе поселка Казачьи Лагеря.

Уничтожен "Огонь"

Также Силы обороны смогли уничтожить 3 пусковые установки РСЗО "Град" и другую артиллерию:

2 152-мм гаубицы "Мста-Б";

2 152-мм САУ "Гиацинт-С";

1 100-мм противотанковая пушка МТ-12;

1 122-мм пушка Д-30;

1 152-мм "Мста-Б";

1 152-мм "Гиацинт-Б";

1 120-мм "Нона";

1 203-мм САУ "Пион" или "Малка".

Оккупанты потеряли вертолет Ка-52, он был поврежден. В списке добавилась одна зенитно-ракетная установка "Стрела-10", БПЛА Zala и 11 грузовиков "Урал" и "КамАЗ". Враг потерял 4 танка, среди которых два Т-80БВ, один Т-80БВМ и один неустановленный танк. Всего в списке добавилось 55 единиц образцов вооружения.

Обновленный список потерь российских войск Фото: Oryx

С украинской стороны были также потери, но часть техники была повреждена. Западная техника демонстрирует высокий уровень защиты, в частности ВС РФ повредили танк Stridsvagn (Leopard 2А5), который передала Швеция. Также были повреждены шведская БМП CV9040 и американский броневик типа MRAP MAxxPro. Однако были и другие потери: танки, БПЛА и грузовики.

Обновленный список потерь украинской армии. Фото: Oryx

Напомним, 25 сентября СМИ написали, что в РФ выдали новый фейк об уничтожении танка Leopard 1, якобы он был с немецким экипажем внутри.

24 сентября показали видео уничтожения наблюдательного пункта РФ под Токмаком.