Эскалация вокруг Тайваня: НОАК задействовали в учениях рекородное количество сил, — СМИ

В сентябре китайские вооруженные силы побили рекорд по количеству ежедневных вылетов самолетов и активности кораблей вокруг острова Тайвань. Такая активность, по мнению китайских экспертов, является "суровым предупреждением сепаратистам" и внешним силам.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 24 сентября провела наземные учения на материковой стороне Тайваньского пролива. Всего за последние две недели китайские силы задействовали рекордное количество боевой авиации и кораблей, что является "суровым предупреждением сепаратистам" из Тайваня и "силам внешнего вмешательства". Об этом сообщает издание Global Times.

Маневры проходили на острове Дуншань в восточно-китайской провинции Фуцзянь — это место, по мнению обозревателей, является полигоном для высадки десанта НОАК. При этом представители военного руководства Тайваня отметили, что недавние маневры китайских сил крайне необычны, но в чем это проявлялось они не уточнили.

Известно, что в сентябре НОАК побила рекорд по количеству ежедневных вылетов самолетов и активности кораблей вокруг острова Тайвань: 17 сентября на острове было замечено 103 боевых самолета, а 11 сентября — 20 боевых кораблей китайского военно-морского флота. Кроме того, 24 сентября китайские силы провели учебные пуски дальнобойных крылатых ракет, что было подмечено тайваньскими военными.

"Новые события в учениях НОАК вокруг острова Тайвань свидетельствуют о повышении уровня боеготовности НОАК и ее способности контролировать ситуацию в Тайваньском проливе", — цитируют обозреватели слова анонимного китайского эксперта.

Другой военный эксперт Сун Чжунпин рассказал Global Times, что США, скорее всего, предоставляли разведданные вооруженным силам на острове Тайвань, чтобы те больше узнали о наземных дислокациях и действиях НОАК. И хотя такие действия не представляют угрозы для Китая, они якобы служат для "нагнетания теории китайской военной угрозы", чтобы снабжать Тайвань новым вооружением, превращая остров "в пороховую бочку".

Ранее сообщалось, что Китай ввел санкции против ведущих оружейных компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman. Теперь импорт и экспорт военных и гражданских товаров этих западных компаний будет запрещен.