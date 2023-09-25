Террористическая логика: Братчук назвал цели РФ во время обстрелов Одессы (фото, видео)

Россияне заявили, что нанесли удар по якобы "центру принятия решений". ВС РФ пытаются показать, что могут ответить за атаку по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Крыму, убеждены в Одесской ОГА.

Представитель председателя Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации намеренно целились в портовую инфраструктуру во время ночной атаки по Одессе. Об этом он сообщил в комментарии "24 Каналу".

"Несколько волн. Комбинированная атака. Ничего нового. Но это портовая инфраструктура", — сказал Сергей Братчук

Он отметил, что после удара было зафиксировано попадание в Одесский морской вокзал, неподалеку в гостинице возник пожар. По словам Братчука, отель был неработающим, по техническому поручению его хотели демонтировать. Также здание морского вокзала претерпело существенные разрушения, по нему с временно оккупированного Севастополя запустили противокорабельные ракеты П-800 "Оникс". Также повреждения получили несколько частных домов, пострадала женщина. Кроме этого, он считает, что российские военные намеренно попали в портовую инфраструктуру, которая является исторической частью города.

Сергей Братчук убежден, что теперь настало время для ответа Украины, в частности это нужно сделать, ведь Крым — украинский.

Также враг мог продолжить атаки по Одесской области из-за зерновой сделки, поскольку зерновой коридор в двустороннем порядке действует без России. По словам Братчука, враг может пытаться показать, что без них зерновая сделка не может состояться.

Также на обстрелы РФ могут влиять удачные атаки ВСУ по временно оккупированному Крыму. В пропагандистских Telegram-каналах россияне заявили, что нанесли удар по якобы "центру принятия решений". При этом враг использовал дорогие ракеты по отелю, который не был в эксплуатации. Сергей Братчук отметил, что РФ имела две версии — в отель якобы приехал штаб Военно-морских сил; в отеле были размещены наемники из других стран. Первой версией враг хотел показать, что может ответить за удары по штабу Черноморского флота в Севастополе.

"Логика только такая — террорист действует как террорист, террористические действия проводит, и давайте все идите к нему на поклон. Надеюсь, этого не будет уже никогда", — добавил он.

Обстрел Одессы: что известно

Ночью 25 сентября российские военные атаковали мирные города Украины. В частности, для атаки по Одессе враг использовал ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed. По словам председателя Одесской областной городской администрации Олега Кипера, под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура. Также произошло попадание в заброшенное здание многоэтажки. Разрушениям подверглось складское помещение и частный дом в пригороде.

Напомним, ночью враг пытался атаковать Украину крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 ракет типа "Калибр", 19 беспилотников типа "Shahed-136/131".