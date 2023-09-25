ВС РФ сбросили четыре авиабомбы на Берислав: под завалами ищут людей, есть жертвы

По данным главы Бериславвской РГА Владимира Литвинова, погибла пожилая супружеская пара, еще двое человек находятся в больнице — один из них в крайне тяжелом состоянии.

Российские военные утром 25 сентября сбросили четыре авиабомбы на город Берислав в Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

"Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом. Информация уточняется", — сообщил Литвинов.

Согласно информации, предоставленной Херсонской областной прокуратурой, авиаудар произошел около 10:00 и, предположительно, был нанесен авиабомбами с борта Су-34.

По уточненной информации, в результате атаки ВС РФ погибла супружеская пара — 73-летний мужчина и 70-летняя женщина, и еще двое гражданских лиц получили ранения. С травмами спины и ног в больницу доставили 59-летнюю женщину. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — у него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота.

"На момент вражеского удара они находились в помещении, для получения помощи вследствие повреждения их дома", — уточнил Прокудин.

По его словам, под завалами могут быть люди.

Напомним, 8 сентября ВС РФ сбросили авиабомбу на населенный пункт Отрадокаменка Херсонской области, в результате чего три человека погибли.

Ранее, 23 августа, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Херсону. Две управляемые авиабомбы сбросили на детсад и дома местных жителей.