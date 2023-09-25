В результате удара по штабу в Крыму погиб командующий ЧФ РФ Соколов: что о нем известно

Ликвидированный офицер носил самое высокое звание, среди всех офицеров, ликвидированных в Украине. О его жизни известно крайне мало. Он начинал воинскую службу на советском сторожевом корабле. Служил в Тихоокеанском и Северном флотах.

Вследствие ракетного удара по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе, что в Крыму, погиб командующий ЧФ РФ 61-летний Виктор Соколов. Фокус собрал всю информацию, которая известна о погибшем офицере.

Вместе с Соколовым погибли еще 33 российских офицера. Удар пришелся как раз в момент заседания командования флотом. Кроме того, были ранены 105 военнослужащих, а само здание не подлежит восстановлению.

Как Соколов стал командующим флотом

Согласно открытым источникам, Соколов родился в городе Бендеры на территории Молдавской ССР (сейчас этот город входит в состав непризнанной Приднестровской Молдавской Республики).

В конце 80-х, после обучения в Петербурге и Москве, Соколов начал военную службу на должности командира минно-торпедной боевой части советского сторожевого корабля "СКР-61".

До 2012 году Соколов служил в Тихоокеанском флоте, после чего попал в Северный флот, где сперва командовал Кольской флотилией разнородных сил, а с августа 2013 года по декабрь 2019 года был заместителем командующего Северным флотом.

С 17 января 2020 года возглавил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

10 августа 2022 года приказом министра обороны РФ назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сменив на этом посту адмирала Игоря Осипова.

4 сентября 2022 года, в соответствии с указом президента РФ был назначен командующим Черноморским флотом, а 7 октября прошла торжественная церемония вручения штандарта новому командующему.

Кроме того, 6 июня 2023 года ему было присвоено воинское звание адмирал. Он является высшим российским офицером из всех, ликвидированных в Украине за время полномасштабного вторжения РФ.

Награды и личная жизнь

Соколов был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Нахимова, "За военные заслуги", "За морские заслуги" и различными медалями. Победитель "Командирских стартов" 2015 года.

Личной информации о погибшем офицере крайне мало. Известно лишь, что он был женат и имеет трех сыновей.

Атака на штаб Черноморского флота РФ

22 сентября ВСУ произвели ракетный удар по штабу Черноморского флота России, который находится в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен во время проведения встречи руководящего состава российского флота.

Министерство обороны Российской Федерации заявило об атаке крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Было также сообщено о перехвате одной из ракет и двух беспилотников.

OSINT-аналитик Brady Africk сообщил, что в атаке на штаб Черноморского флота использовались крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.