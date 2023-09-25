Разработали "алгоритм": оккупанты в Крыму отреагировали на удары по Севастополю

Российские власти готовят население к регулярным атакам с воздуха. С этой целью разработали сложную систему оповещения, которая включает громкоговорители и росСМИ.

22 сентября высокоточные ракеты попали в здание штаба командования Черноморского флота РФ. В результате удара повреждена крыша и верхний этаж здания, в окружающих домах повылетали стекла, а власти в Севастополе на период тушения пожара ограничили водоснабжение. На третий день после этого т.н. "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев ознакомил население с системой предупреждения о воздушной угрозе. Об этом российский чиновник рассказал в Telegram-канале.

Развожаев оповестил местное население об алгоритме действий во время возможной воздушной атаки, которых они, похоже, ожидают в ближайшее время. Объяснил, что сначала поступает информация от военных РФ, затем он лично отдает команду на включение сигнала. При этом сигнал будут транслировать несколькими способами: через громкоговорители и сирены, через Telegram-канал "губернатора", на телевидении и радио, через Telegram-каналы российских СМИ в Крыму. СМС-сообщения использовать не будут, поскольку они будут поступать через час после оповещения.

Оккупационный "чиновник" утверждает, что после запуска сигнала тревоги у граждан будет 30-50 минут, чтобы добраться до укрытий или спрятаться в домах. Кроме того, признал, что население еще не знает точные адреса укрытий: их сообщат позже.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, около 12 час. 22 сентября 2023 года две-три крылатые ракеты ВСУ попали в штаб командования ЧФ РФ в Севастополе. Согласно предварительным данным, предполагали, что там могли погибнуть десятки российских офицеров. Позже в ССО ВСУ подтвердили гибель 34 человек из командования, также возможна гибель командующего ЧФ РФ Виктора Соколова. Сейчас российская общественность требует, чтобы его показали "живым" или мертвым" — в течение трех суток после прилета о нем ничего не известно.

Расстояние от Севастополя от черноморского побережья Украины — около 300 км. Если по штабу ЧФ РФ отработала крылатая ракета Storm Shadow со скоростью полета 1000 км/ч, то это расстояние она пролетела бы за 20 минут.

Сколько времени ракета Storm Shadow летит в Севастополь Фото: Google maps

Напоминаем, во время атаки 22 сентября сообщали о ряде ударов по местам базирования ВС РФ в Крыму. В частности, в сети насчитали минимум шесть возможных точек, откуда сообщали о взрывах. Кроме того, за несколько дней до прилета по штабу командования ЧФ РФ в Севастополе состоялась атака по базе под селом Верхнесадовым: рядом с ним — запасной командный пункт российского командования.