Ждать несколько дней: экс-советник Залужного анонсировал официальное заявление США о ATACMS, — СМИ

ВСУ имеют шанс получить кассетные боеприпасы ATACMS, которые способны покрыть площадь 30 тыс. кв. м. Они не долетят до Крыма, но нанесут урон ВС РФ гораздо ближе.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях посетил с официальным визитом США. После встречи с президентом США Джо Байденом сообщили о выделении нового пакета помощи, в который должны войти снаряды для ПВО и другое военное снаряжение. 25 сентября американский военный заявил, что подтверждения по ракетам ATACMS осталось ждать несколько дней. Об этом написало издание Newsweek.

Издание пообщалось с офицером армии США Дэном Райсом, который был советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Офицер уверен, что решение о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS "кажется неизбежным". По его словам, он ожидает соответствующее официальное заявление уже через несколько дней.

"На этой неделе, скорее всего, будут одобрены кассетные ракеты HIMARS", — прокомментировал Райс ситуацию.

Офицер также объяснил, откуда он получил информацию — от представителей американского правительства, которые "принимают решения".

По мнению Райса, ракеты ATACMS существенно изменят ситуацию на поле боя в Украине. Он напомнил, что ракеты движутся со сверхзвуковой скоростью и олицетворяют для него свободу.

"Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", — сказал он.

Ракеты ATACMS для Украины: что известно

ATACMS — это тактические дальнобойные ракеты, которые летят со скоростью 1500 м/с и способны преодолевать расстояние от 165 до 300 км (есть модификации меньшей дальности). Ракеты запускают с РСЗО HIMARS — установок, которые США предоставили Украине в первые месяцы российского вторжения. Стоимость одного снаряда — около 1,5 млн долл.

Эксперты предположили, какую именно разновидность ракет получит ВСУ. Возможно, на поле боя окажутся кассетные боеприпасы ATACMS, которые, взорвавшись, способны уничтожать российских оккупантов на площади более 30 тыс. кв. м. Такой тип боеприпасов называется MGM-140: содержит кассетную боевую часть M39, которая состоит из 940 суббоеприпасов M74. Главное назначение — поражение живой силы и легкой техники.

Экс-командующий сухопутными войсками США Бен Ходжес отметил, что кассетные боеприпасы не слишком пригодны для того, чтобы нанести вред россиянам в Крыму. Однако признал, что они будут полезны непосредственно на линии боев. Военные аналитики объяснили, что на расстоянии 80 км вглубь от линии фронта ракеты будут разрушать логистику врага.

Напоминаем, кроме ATACMS, ВСУ надеется получить дальнобойные ракеты TAURUS, которые выпускаются в Германии. Немецкие чиновники уверены, что бойцы Сил обороны потратят три месяца, чтобы научиться их запускать. Между тем Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще колеблется, принимать ли соответствующее решение.