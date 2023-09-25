РосСМИ "возможно" подстрекали к геноциду украинцев, — ООН

В докладе комиссии ООН вопрос геноцида украинского народа рассматривается только в свете публикаций в росСМИ, которые "возможно являются" подстрекательствами.

Некоторые высказывания, публикуемые в российских государственных и проправительственных СМИ "могут составлять преступление подстрекательства к геноциду". Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Украине продолжит свою деятельность по этому вопросу. Об этом заявил глава комиссии Эрик Месе во время выступления перед Советом по правам человека в понедельник, 25 сентября.

В своем новом докладе комиссия выразила глубокую обеспокоенность масштабом и тяжестью преступлений, совершенных вооруженными силами РФ в Украине, и подчеркнула, что всех виновных необходимо привлечь к ответственности.

В докладе говорится, что у комиссии есть "многочисленные доказательства военных преступлений" российских военнослужащих. Среди преступлений упоминаются:

незаконные атаки с применением взрывного оружия:

атаки по гражданскому населению;

пытки;

сексуальное и гендерно обусловленное насилие;

нападения на энергетическую инфраструктуру.

Среди гражданских объектов, разрушение которых в результате действий армии РФ задокументировала комиссия ООН, есть жилые дома, действующее медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады. Эти атаки привели к жертвам среди гражданского населения, разрушениям и перебоям в предоставлении основных услуг и продуктов.

Расследование комиссии в Херсоне и Запорожье собрало доказательства применения российскими военными пыток против украинцев, которых обвинили в том, что они информаторы ВСУ.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что это приводило к смерти жертвы", – говорится в отчете.

Кроме того, комиссия получила подтверждения того, что в Херсонской области россияне совершили сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет. Свидетелями этих преступлений часто были родственники жертвы.

Однако, в докладе комиссия ООН не сообщила, пришла ли она к каким-то выводам по обвинениям в геноциде, выдвигаемым Украиной против РФ.

Напомним, в марте 2023 года комиссия ООН не нашла достаточных доказательств, которые можно было бы квалифицировать как геноцид украинского народа. В сентябре Эрик Месе заявил, что комиссия до сих пор не пришла к консенсусу, происходит ли в стране геноцид.

В октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский, выступая на государственном российском телеканал призывал "сжигать заживо и топить в реке" украинских детей, что назвали призывом к геноциду даже в России.

Ранее Фокус писал, что в Офисе президента отреагировали на позицию ООН о геноциде в Украине. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, такая позиция международной организации является косвенным поощрением преступника.