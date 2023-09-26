Атака БПЛА на Одесскую область: под обстрел попал автобус с украинцами, – соцсети

По данным мониторинговых каналов, во время ночного обстрела обломки российского дрона могли упасть вблизи от границы с Румынией.

В ночь на 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область беспилотными летательными аппаратами. Об атаке сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В 01:50 в командовании предупредили, что группа вражеских дронов выдвинулась в сторону юга Одесской области. Сообщалось, что БПЛА Shahed заходят в устье Дуная и двигаются в западном направлении.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил о работе ПВО в Одесской области.

Обстрел Одесской области 16 сентября: что известно

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" заявил, что российские дроны упали вблизи от украинско-румынской границы.

"Завтра (хотя не, уже сегодня) ждем очередную обеспокоенность от Румынии — мопеды упали на "расстоянии чиха" от государственной границы", — написал автор канала.

О том, что беспилотник приземлился в пограничье Румынии также написал мониторинговый канал "Блок ППО | Радар".

В то же время Telegram-канал "Новости Одесса | Одеса" сообщил, что во время атаки дронов в населенном пункте Орловка под обстрел попал автобус с украинцами. По данным авторов канала, транспорт "ехать не в состоянии". В публикации также упоминается о падении обломков дронов на границе с Румынией.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что после атаки российских беспилотников на инфраструктуру вблизи украинских портов на реке Дунай фрагменты дронов Shahed упали на территории его страны.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 сентября в Нью-Йорке заявил, что Россия не атакует румынскую территорию беспилотниками, однако падение их обломков на румынскую территорию представляет "реальную проблему" и является "неприемлемым".