"Контрдиверсионные мероприятия": россияне хотят ввести цензуру на переписки и звонки в оккупации

По данным подполья, несмотря на собственные заявления о беспрецедентной поддержке, враг боится местного населения и принимает меры в отношении него.

На временно оккупированных территориях Донецкой области активизировались действия, направленные на подавление деятельности сопротивления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В регионе вернули режим комендантского часа после так называемых "выборов", а Денис Пушилин, глава администрации временно оккупированных территорий, выразил мнение о необходимости ужесточения контроля над перепиской и телефонными разговорами.

Согласно данным ЦНС, данное обстоятельство указывает на то, что, даже спустя несколько лет оккупации, российские власти так и не смогли установить полный контроль над захваченными территориями. Несмотря на их заявления о предоставлении беспрецедентной поддержки, они продолжают проявлять осторожность в отношении местного населения и принимать соответствующие меры по его контролю.

Отметим, что в оккупированной части Донецкой области официально разрешили прослушивать телефонные разговоры и читать переписку граждан в сети и по почте.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что российские захватчики продолжают мобилизацию на оккупированных территориях. Сначала граждан вынуждают пойти оформить паспорт РФ. Это позволяет им собрать необходимые данные для дальнейшего вручения повестки. После этого практически сразу украинцев отправляют на фронт.

Кроме того, оккупанты начали угрожать украинцам на временно оккупированных территориях. Причина в нежелании мирного населения оформлять чужое гражданство.