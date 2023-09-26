ВС РФ обстреляли баллистикой Кривой Рог: ракета попала в предприятие, подробности

Последствия вражеского обстрела уточняются, а на месте прилета уже работают оперативные службы. Корреспондент Фокуса также подтвердил информацию о мощном взрыве в городе.

Утром 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Враг продолжает подлую тактику террора мирных городов. Утром оккупанты нанесли ракетный удар (предварительно — баллистика) по Кривому Рогу", — сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что вражеская ракета попала в одно из предприятий города. По его словам, последствия обстрела еще уточняются, все оперативные службы на месте. Обошлось без потерь.

Обстрел в Криворожском районе

Александр Вилкул заявил, что в районе других обстрелов не было. Однако враг обстрелял из тяжелой артиллерии Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. В результате повреждения получили три частных дома, две хозяйственные постройки, здание, которое не эксплуатировалось, и линия электропередач. Обошлось без потерь.

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", — добавил он.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, Никопольский район обстреляли трижды из тяжелой артиллерии.

"Под удар попали районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач", — отметил Лысак.

Напомним, ночью 26 сентября российские военные атаковали Одесскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Произошло попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. В результате атаки пострадало двое водителей грузовиков, одного из них госпитализировали в больницу, а другому оказали медицинскую помощь на месте.

В ночь на 25 сентября Российская Федерация обстреляла ряд городов Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге, где информация о взрывах поступила дважды — около 00:55 и 01:07.