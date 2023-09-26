Ночная атака ВС РФ: в Воздушных силах назвали количество сбитых вражеских Shahed (фото)

Российские военные запустили 38 ударных дронов типа Shahed-136/131. Пуски беспилотников осуществлялись с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).

Ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131 мирные города. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым)", — говорилось в сообщении.

Отметили, что силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 26 ударных дронов типа Shahed. В частности, по маршруту следования воздушных целей работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Добавили, что в течение 25-26 сентября более 40 самолето-вылетов осуществила тактическая авиация Воздушных сил, 20 из них — для огневого поражения врага.

Ночной обстрел Украины: что известно

Ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате обстрела пострадали двое водителей грузовиков, одного из них госпитализировали в больницу, другому оказали медицинскую помощь на месте. Кроме этого, было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, и загорелось шесть фур. По сообщению соцсетей, враг атаковал переправу Орловка — Исакча в Измаильском районе Одесской области.

Также враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российская ракета попала в одно из предприятий города. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, предварительно враг применил баллистику.

Напомним, гражданин Румынии, который в момент ракетного удара по переправе Орловка — Исакча в Измаильском районе находился на таможне, поделился кадрами взрыва.