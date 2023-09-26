ВС РФ начали формировать новые штурмовые бригады для войны против Украины, — ISW

В состав новых подразделений российской армии войдут десантно-штурмовые войска, которые предназначены для прорыва эшелонированной обороны ВСУ, и разведчики для работ в "тактической глубине", уточнили аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются расширить в соответствии с потребностями российских военных, воюющих в Украине. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 25 сентября.

По сообщению российского издания "Известия" со ссылкой на источники в российской армии от 25 сентября, ВС РФ формируют разведывательно-штурмовые бригады общевойсковых армий и новосформированных армейских корпусов, которые уже активно комплектуются.

В частности, в состав новых подразделений войдут десантно-штурмовые войска, предназначенные для прорыва эшелонированной обороны, разведчики для работ в "тактической глубине". Также каждая бригада получит танки, легкую бронированную технику, артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В российском издании отметили, что эти бригады сформированы для преодоления подготовленных оборонительных позиций ВСУ, в частности на Донбассе.

Аналитики отметили, что российские военные уже пытались сформировать аналогичные подразделения ротного размера "Шторм-Z", основной задачей которых было наступление на городские и укрепленные районы. Эти формирования действовали активно, однако безуспешно на линии фронта Донецк — Авдеевка и Луганск — Харьковская область.

Добавили, что из-за российских военных реформ, создания новых общевойсковых формирований непонятно, как ВС РФ могут набирать, обучать и укомплектовывать бригады и другие армейские формирования, учитывая множество вопросов по мобилизации в РФ.

Напомним, 26 сентября стало известно, что украинские бойцы отбили атаки российских военных в районах Авдеевки, Марьинки и Клищеевки Донецкой области. Оккупанты совершили десять неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Марьинки.

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле сообщили 25 сентября, что президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября.