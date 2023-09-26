Прямое попадание: аэроразведчики 56-й бригады показали, как уничтожили личный состав ВС РФ (видео)

Украинские бойцы обнаружили врага и технику с помощью дрона. После чего сбросили снаряд, который попал точно в цель и спровоцировал взрыв.

Аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали, как уничтожали личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"Аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидируют живую силу противника", — говорилось в сообщении.

В опубликованном видео украинские бойцы показали, как с помощью беспилотных летательных аппаратов находили военную российскую технику. После чего на врага летел снаряд, который спровоцировал взрывы. В результате чего вражеская техника загоралась, а в небо поднимался густой черный дым.

Кроме этого, аэроразведчики показали, как удачно попали в живую силу врага. После прямого попадания двое военных Вооруженных сил Российской Федерации погибли.

Напомним, 25 сентября бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили позиции БПЛА, склад боекомплекта и миномет Вооруженных сил Российской Федерации. Для отработки ударов по вражеским позициям украинские военные использовали самоходные артиллерийские установки.

21 сентября бойцы 406 Отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали уничтожение вражеской 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б" на Южном направлении. Российские оккупанты пытались замаскировать вооружение, однако артиллеристы обнаружили и высокоточным снарядом поразили вражескую цель после получения ее координат.