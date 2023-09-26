Над городом поднимается дым: в центре Донецка прозвучали взрывы, — соцсети (видео)

По словам российского военкора Андрея Руденко, в оккупированном городе зафиксированы два прилета.

Днем 26 сентября в центре оккупированного Донецка прозвучали взрывы. В результате начал подниматься дым над Донецким металлургическим заводом. Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Донецк".

Как отметил российский военкор Андрей Руденко у себя в Telegram, в центре города было два прилета.

Официальный комментариев от оккупационных властей на момент написания новости нет. Местные жители делятся кадрами с места события.

Напомним, что 26 сентября оккупанты заявили об уничтожении 12 БПЛА и ракеты над Крымом. В Минобороны РФ утверждают, что украинские БПЛА якобы атаковали Курскую и Белгородскую области. В то же время оккупационные власти Крыма сообщили о ракетной атаке в районе аэродрома "Бельбек".

Кроме того, как сообщается, в российском в Таганроге прогремели мощные взрывы. Жители города слышали по меньшей мере два взрыва. Местные паблики предположили, что в регионе активно работают системы ПВО.