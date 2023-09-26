Пусть останется в учебниках: Гутерреш заявил, что человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие

Генсек ООН убежден, что мир столкнулся с большим уровнем опасности применения ядерного вооружения, чем во времена "холодной" войны. И теперь весь прогресс по снижению ядерной угрозы, который достигался огромным трудом в течение многих десятилетий, сводится на нет.

Генеральная Ассамблея ООН учредила 26 сентября Международным днем борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (ЯО). В связи с этим генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш заявил, что мир столкнулся с такой угрозой применения ядерного оружия, которая не наблюдалась во время разгара "холодной" войны. Чтобы устранить нависшую опасность взаимного уничтожения, человечеству стоит полностью ликвидировать ЯО.

Генсек ООН отметил, что такой уровень угрозы ядерного уничтожения возник из-за геополитического недоверия и глобального соперничества, а все многолетние усилия по предотвращению применения, распространения и испытаний ядерного оружия в итоге свелись на нет.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", — заявил Гутерреш.

По его словам, государства-члены ядерного клуба пытаются "обеспечить мнимую безопасность", инвестируя огромные средства в вооружение "судного дня", которому нет месте на планете.

Генсек призвал мировое сообщество работать над тем, чтобы полностью ликвидировать оружие массового уничтожения, при этом подчеркнул что снижения рисков в этом аспекте совершенно недостаточно. Для этого стоит больше задействовать дипломатические инструменты и вести диалог о полном устранении ядерных угроз.

Для начала, считает Гутерреш, необходимо ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний тем странам, которые этого до сих пор не сделали, а государства из ядерного клуба должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания.

"Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", — подытожил генеральный секретарь ООН.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 22 августа заявил, что если РФ и решится на применение ядерного оружия, мир должен отреагировать мгновенно и в самой жесткой форме. По мнению украинского чиновника, в этом случае страны, которые обладают ядерным вооружением, должны будут, прежде всего, принять политическое решение.