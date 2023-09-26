Проверяют: в МИД Германии объяснили, почему не поставляют Украине дальнобойные ракеты Taurus

Глава министерства признала, что часть их оружия оказалась нерабочей или устаревшей. Анналена Бербок подчеркнула, что предоставление такого вооружения нельзя было бы считать помощью.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что часть их военного вооружения оказалась устаревшей или не работает. Из-за этого поставка некоторых видов оружия в Украину задерживается. Об этом известно из ее интервью CNN.

Чиновница заверила, что Германия знала о нерабочем состоянии определенного оружия и предупреждала об этом. Она добавила, что сейчас Украина не получает дальнобойные ракеты Taurus именно из-за желания немцев "убедиться в их надлежащем функционировании".

"Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. Я понимаю, что у Украины времени мало, но когда мы что-то передаем, это должно работать", — подчеркнула Бербок.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила танки Abrams от США. Он отметил, что военная техника "готовится усилить наши бригады".

Однако уже 26 сентября в СМИ проинформировали, что Украина получила лишь меньшую часть ожидаемых танков. Сообщалось, что поставки Abrams в Украину будут происходить постепенно.

Также 25 сентября в Великобритании проинформировали, что предоставили украинским военным 1,5 тысячи комплектов оборудования для разминирования. Кроме того, британцы организовали для защитников тренировки на имитированной передовой.