"Мы будем отвечать": Умеров высказался о возможных ударах РФ по энергосистеме Украины (видео)

Глава оборонного ведомства выразил надежду на то, что в скором времени Украина получит "оружие, которое изменит игру", в частности многоцелевые истребители.

Украина будет отвечать на удары Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN 26 сентября.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские оккупанты, вероятно, собираются обстреливать украинскую энергосистему грядущей зимой, как и в прошлом году.

"Но мы будем отвечать!" – добавил глава оборонного ведомства.

Рустем Умеров также упомянул о потребностях Украины в поставках "оружия, которое изменит игру" от международных союзников. В частности, он выразил надежду на скорое прибытие многоцелевых истребителей.

"Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — сказал министр.

Напомним, в сентябре 2023 года РФ впервые в текущем году нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры. Цель россиян размещалась в Ровенской области и после попадания в Ровно несколько часов не было электроснабжения.

В "Укрэнерго" 19 сентября предупредили, что к отключениям электроэнергии в Украине должны быть готовы все, поскольку Россия осенью и зимой может снова прибегнуть к массированным атакам по украинской энергоинфраструктуре.