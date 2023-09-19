Риски есть: в "Укрэнерго" объяснили, почему украинцам стоит подготовиться к отлючениям света

По словам главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинская энергосистема потеряла часть надежности из-за прошлогодних российских обстрелов.

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К отключениям электроэнергии в Украине должны быть готовы все, поскольку Россия осенью и зимой может снова прибегнуть к массированным атакам по украинской энергоинфраструктуре. Об этом 19 сентября сообщили в "Укрэнерго".

Так, по словам директора компании Владимира Кудрицкого, к возможным перебоям уже давно готовятся энергетики.

"Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все", — сказал он.

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Он отметил, что магистральную сеть "Укрэнерго" уже подготовили к передаче зимних объемов электроэнергии. Сейчас компания работает над тем, чтобы увеличить резервные возможности сети, достроить инженерную защиту. Также энергетики отрабатывают разные сценарии реагирования на вероятные обстрелы энергетической инфраструктуры ВС РФ.

Как отметил Кудрицкий, магистральные сети были одним из самых пострадавших звеньев энергосистемы после прошлогодней ракетно-дроновой кампании России. Но привлеченные "Укрэнерго" почти один миллиард долларов международной помощи помогли компании провести ремонты и заказать необходимое оборудование.

Чуть сложнее ситуация с пострадавшими электростанциями. Как объяснил Владимир Кудрицкий, все крупные ТЭС и ГЭС были повреждены российским террором против гражданской инфраструктуры. Некоторые объекты генерации нуждаются в тяжелых и длительных ремонтах, но в "Укрэнерго" надеются, что план Минэнерго по ремонтам на электростанциях будет выполнен до начала отопительного сезона.

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Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики предупредили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых несколькими днями ранее сообщили СМИ в сети. В ведомстве объяснили, что разработали графики отключений заранее, поскольку в 2022 году распределение света происходило несправедливо.

Тем временем директор Центра исследования энергетики Александра Харченко рассказал, что зима 2023-2023 будет очень сложной, поскольку уничтоженное энергооборудование не получится восстановить за год.