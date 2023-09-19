Ризики є: в "Укренерго" пояснили, чому українцям варто підготуватися до відключень світла

За словами голови компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, українська енергосистема втратила частину надійності через минулорічні російські обстріли.

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До відключень електроенергії в Україні мають бути готові всі, оскільки Росія восени та взимку може знову вдатися до масованих атак по українській енергоінфраструктурі. Про це 19 вересня повідомили в "Укренерго".

Так, за словами директора компанії Володимира Кудрицького, до можливих перебоїв уже давно готуються енергетики.

"Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас російський терор уже не стане несподіванкою і до нього готуються всі", — сказав він.

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Він зазначив, що магістральну мережу "Укренерго" вже підготували до передачі зимових обсягів електроенергії. Зараз компанія працює над тим, щоб збільшити резервні можливості мережі, добудувати інженерний захист. Також енергетики відпрацьовують різні сценарії реагування на ймовірні обстріли енергетичної інфраструктури ЗС РФ.

Як зазначив Кудрицький, магістральні мережі були однією з найбільш постраждалих ланок енергосистеми після минулорічної ракетно-дронової кампанії Росії. Але залучені "Укренерго" майже один мільярд доларів міжнародної допомоги допомогли компанії провести ремонти та замовити необхідне обладнання.

Трохи складніша ситуація з постраждалими електростанціями. Як пояснив Володимир Кудрицький, усі великі ТЕС і ГЕС були пошкоджені російським терором проти цивільної інфраструктури. Деякі об'єкти генерації потребують важких і тривалих ремонтів, але в "Укренерго" сподіваються, що план Міненерго з ремонтів на електростанціях буде виконано до початку опалювального сезону.

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Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики попередили, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня, про які кількома днями раніше повідомили ЗМІ в мережі. У відомстві пояснили, що розробили графіки відключень заздалегідь, оскільки у 2022 році розподіл світла відбувався несправедливо.

Тим часом директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка розповів, що зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене енергообладнання не вийде відновити за рік.