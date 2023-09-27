"Очень жаль, вы сами виноваты": Клинтон высмеяла Путина из-за расширения НАТО на Восток

По словам экс-кандидата на пост президента США, никто не вынуждает страны вступать в Альянс, ведь это является их собственным взвешенным решением ради защиты от агрессии.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась касаемо расширения НАТО, которое так не нравится российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters 26 сентября.

Во время своего выступления в Госдепартаменте она отметила, что именно действия Кремля и ее лидера привели к тому, что стран внутри Альянса становится только больше и некоторые страны продолжают стремиться к этому.

"Защита демократии в Украине, расширение НАТО – очень жаль, Владимир, вы сами в этом виноваты. Это был такой предмет разногласий. И мы всегда говорили: людей не принуждают вступать в НАТО, люди выбирают и хотят вступить в НАТО", — заявила Хиллари Клинтон, вызвав аплодисменты и смех у зала.

В Кремле тем временем продолжают выступать против расширения Альянса и регулярно высказываются на эту тему. Москва считает, что это угрожает ее безопасности и вынуждает к началу нового конфликта.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что действия Запада якобы не оставляют России ничего, кроме прямого противостояния.

"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок вроде гитлеровской оси, хоть и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими потерями для человечества, чем в 1945-м", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что Турция назвала условия по вступлению Швеции в НАТО. Ценой вопроса стали истребители, продажу которых Турция еще в 2021 году запросила у США. Тогда Вашингтон отказал, но сейчас все может измениться.