Атака на Севастополь: МИД РФ обвинил Британию и США в подготовке ударов по Крыму

Между тем российские "военкоры" вспомнили угрозы министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что удары по Крыму ракетами Storm Shadow и системами HIMARS будут расценены в Кремле как полноценное втягивание США и Великобритании в войну в Украине.

В Министерстве иностранных дел России выдвинули обвинения в адрес США и Великобритании за атаку по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, которая осуществили Вооруженные силы Украины 22 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что атака украинскими ракетами Севастополя проводилась в координации с американскими и британскими спецслужбами.

Захарова сказала, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был заранее спланирован с привлечением западных средств разведки.

"Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — заявила она.

При этом российский дипломат добавила, что украинская сторона продолжает обстреливать регионы РФ с помощью западного вооружения, в частности, применяя ракеты и снаряды предоставленные странами НАТО.

Реакция на удар по Севастополю

После успешного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе российские пропагандисты и так называемые военкоры припомнили слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что если Крым будет атакован ракетами Storm Shadow и системами HIMARS, то это будет означать полноценное втягивание блока НАТО в российско-украинскую войну.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины", — заявил Шойгу еще 20 июня.

По этому поводу высказался российский "военкор" Юрий Котенок, который упрекнул Минобороны РФ в бездействии на фоне "издевательских комментариев" в украинских пабликах.

"В реальности предупреждения и угрозы никак не действуют на противника, оставаясь нереализованными, и, наоборот, уверяют его в полной безнаказанности", — написал он.

По поводу конфликта с НАТО высказался и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В соцсетях он написал, что поставки в Украину новых видов вооружения оставляют Росси все меньше выбора, кроме как прямо вступить в конфликт с Альянсом.

"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", — написал Медведев.

Напомним, в результате последних ударов по объектам на территории временно оккупированного Крыма ВС РФ потеряли около сотни солдат и более сотни были ранены. В частности, при атаке по БДК "Минск" безвозвратные потери составили 62 оккупанта, а в результате удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера.