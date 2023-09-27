В РФ используют архивные кадры, чтобы опровергнуть гибель адмирала ЧФ Соколова, — СМИ (фото)

Журналисты пишут, что есть детали, которые свидетельствуют, что опубликованные кадры с российским адмиралом Виктором Соколовым сделаны значительно раньше, чем состоялся удар по штабу в Севастополе.

Российские паблики снова распространили информацию об активности в реалиях сегодняшнего дня командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, который, по информации украинских ССО, был ликвидирован во время обстрела штаба ЧФ в Севастополе 22 сентября. Видео и фото награждения Соколовым футбольной команды "Черноморец", которая победила в армейском чемпионате, 27 сентября обнародовали сразу несколько российских СМИ — федеральный канал "Звезда", канал "Первый Севастопольский", ФК "Черноморец Севастополь" в Telegram и VK и др., пишет "Українська правда".

Однако, как свидетельствуют специалисты, на видео с Соколовым нет никаких временных маркеров, а о проведении упомянутых событий нет комментариев ни от самого адмирала, ни от ФК "Черноморец" на собственном сайте или в телеграм-канале. Видео, размещенное футбольным клубом, взято даже не с местного телеканала, а у частного предприятия "Севастополь". В то же время телеканал "Звезда" опубликовал видео с рассказом Соколова о "подвигах" российских моряков, в частности 810-й бригады морской пехоты, награжденной орденом Ушакова.

Как стало известно, оба торжественных события произошли гораздо раньше ракетного удара по штабу Черноморского флота. В частности оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев об ордене Ушакова для упомянутой бригады сообщал еще 29 августа, а чемпионат по футболу, в котором победили армейцы, состоялся 18 сентября, то есть за несколько дней до взрыва в штабе ЧФ.

Скриншот с сайта футбольного клуба Скриншот из видео Награждение футбольной команды

Кроме того, адмирал Соколов ни разу вживую не опроверг сообщения о своей ликвидации. Также Фокус писал, что, по данным партизанского движения "АТЕШ", россияне начали распускать слухи, в которых пытаются обвинить командующего ЧФ РФ в сговоре с ССО Украины с целью скрыть воровство на флоте.

Что известно о "живом" адмирале

25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых был командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов. Еще 105 российских военных получили ранения.

На следующий день Министерство обороны России показало видео с заседания коллегии ведомства, на котором якобы присутствовал командующий ЧФ РФ, однако Соколов на нем совершенно не двигался. И снова — никаких временных маркеров.

Видео с коллегии Министерства обороны РФ Фото: скрин видео

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что комментировать информацию о командующем ВС РФ не будет, потому что "ему нечего сказать" — это "прерогатива Министерства обороны".

Напомним, Фокус писал, что накануне в РФ начали требовать показать россиянам "живого или мертвого" командующего Черноморского флота РФ из-за того, что украинские ССО распространили информацию о его гибели.